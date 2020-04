Val Kilmer revient sur son combat contre le cancer

Val Kilmer se fait très rare dans les médias depuis son cancer de la gorge. Il est pourtant apparu dans l’émission « Good Morning America » où il est revenu sur son combat contre la maladie.

Aujourd’hui âgé de 60 ans, l’acteur américain Val Kilmer est apparu dans plusieurs films devenus cultes comme Top Gun, The Doors ou encore Heat. En 2017, il confiait pour la première fois qu’il souffrait d’un cancer de la gorge. Le combat a été très long mais aujourd’hui, Val Kilmer va mieux, même s’il ne retrouvera jamais sa voix d’avant.

Ce mardi 21 avril, l’acteur a accordé une interview à l’émission « Good Morning America ». Il a subi une trachéotomie, une chimiothérapie et une radiothérapie. Val Kilmer éprouve encore des difficultés à parler mais il a voulu rassurer ses fans : « Je me sens bien mieux que ce que l’on peut penser ».

L’acteur est revenu sur son combat contre la maladie. « J’ai été diagnostiqué avec un cancer de la gorge, qui a guéri très vite. C’est une trachéotomie pour m’aider à respirer parce que les glandes de ma gorge enflaient également ». Le présentateur lui a demandé ce qui lui manquait dans son ancienne voix. L’acteur n’a pas été impressionné par cette question quelque peu déplacée et a répondu : « Le fait que j’en avais une. Et que je ne rigolais pas comme un pirate ».

Actor Val Kilmer opens up about his battle with cancer and past relationships in new memoir. @ChrisConnelly has the story. https://t.co/8jVW3sLFzp pic.twitter.com/PzmE12EWFo

— Good Morning America (@GMA) April 21, 2020