Les acteurs de Friends invitent à les rejoindre pour une journée

Les célébrités se mobilisent contre le coronavirus. Les acteurs de «Friends» appellent à leur tour aux dons. En échange, six fans pourront les rejoindre et participer à la réunion prévue des acteurs dans le studio Stage 24.

«Nous vous invitons vous et cinq de vos amis à venir nous rejoindre tous les six au studio Stage 24. Soyez nos invités personnels dans le public pour notre réunion sur HBO Max, une émission au cours de laquelle nous évoquerons nos souvenirs et célébrerons la joie que nous avons eu à tourner la série. Vous gagnerez aussi à une expérience Friends VIP dans les studios de Warner Bros», a annoncé Jennifer Aniston sur Instagram.

Pour être l’heureux élu, rien de plus simple: il suffit de visiter le site All In Challenge et faire un don pour soutenir la lutte contre le coronavirus. L’argent ira à des associations qui soutiennent les plus démunis.

Le All In Challenge tente de mobiliser les célébrités pour lutter contre la crise actuelle. Elles sont invitées à lancer des initiatives afin de soutenir la collecte. Plus de 14 millions $ ont déjà été collectés de la sorte, notamment grâce à l’aide de Leonardo Di Caprio.