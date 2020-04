Le Luxembourg procède à une tournée générale de masques

Habitants, entreprises, institutions: le Luxembourg a distribué depuis vendredi des dizaines de milliers de masques avec l’aide de l’armée, sans oublier les ambassades qui ont reçu les leurs mardi.

Les ambassades ont reçu chacune un lot de 50 masques à destination de leur personnel, a annoncé le gouvernement. Comme pour les entreprises artisanales quelques jours plus tôt, la distribution a eu lieu près de l’aéroport de Luxembourg avec l’aide des militaires.

Des dizaines de milliers de masques distribués

Les nombreuses institutions européennes et internationales basées au Grand-Duché ont également reçu des masques pour leurs fonctionnaires et agents, au nombre de plus de 16.000. « Ces masques sont à la disposition des membres du personnel qui peuvent en prendre lorsqu’ils viennent à la Cour », a expliqué à l’AFP une source à la Cour de Justice de l’Union européenne. L’institution, qui emploie 2.250 personnes, applique le télétravail depuis le 16 mars et « une part infinitésimale » des agents se déplace sur site.

Port du masque obligatoire

Depuis lundi, le port du masque ou d’une protection buccale est obligatoire au Luxembourg dans tous les lieux où la distance de sécurité applicable dans le cadre du Covid-19 ne peut être respectée. Il s’agit des commerces, des chantiers, des bureaux mais aussi des transports publics pour lesquels des distributions de masques ont également eu lieu lundi.

Cinq masques par résident

Chaque résident a reçu au moins cinq masques de la part de sa commune tandis que l’Etat assure une distribution à l’égard des indépendants et des entreprises qui sont invités à retirer des masques de protection à usage unique pour leurs salariés. Mais le télétravail reste appliqué dans bon nombre de firmes où l’activité se poursuit dans le contexte de la crise sanitaire du coronavirus.

Le gouvernement piloté par le libéral Xavier Bettel a entamé lundi une procédure de déconfinement par étapes avec la réouverture des chantiers, des déchetteries et des magasins de bricolage. Le Luxembourg comptait mardi soir 3.618 porteurs du Covid-19 avec un bilan de 78 décès. 185 personnes restaient hospitalisées mais 670 avaient déjà quitté les hôpitaux.