Gros succès pour des masques en forme de bonnet de soutien-gorge

L’entreprise de lingerie Atsumi commercialise des masques de protection en forme de soutien-gorge en dentelle. Ils sont rapidement tombés en rupture de stock.

C’est ce qu’on appelle être victime de son succès. La marque Atsumi Fashion est en rupture de stock pour ses masques en forme de bonnets de soutien-gorge. E nouveaux masques sont en cours de fabrication, mais les clients devront attendre encore au moins quelques jours.

Le port du masque tend à se généraliser dans les pays qui entament le déconfinement. En Belgique, l’Académie royale de Médecine le recommande. «Nous devons voir cela comme un outil de lutte collective contre le Covid-19, et pas comme un outil de protection individuelle. Le but est de freiner la propagation des gouttelettes dans l’espace social et donc de limiter la possibilité que le virus se transmette», souligne le Pr. Jean-Michel Foidart, secrétaire perpétuel de l’organisme. Les masques chirurgicaux filtrant 89%, ils offrent une protection presque maximale. Mais leur pénurie «doit inciter à la fabrication de plus de masques», selon les membres de l’académie. Le couvre-visage artisanal permet une filtration de 70% des particules virales.