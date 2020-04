Les étudiants en médecine « pas psychologiquement prêts » aux examens à distance

Les étudiants en médecine et en dentisterie ont vu leur quotidien chamboulé, à l’instar de tous les étudiants, par la crise sanitaire liée au coronavirus. La majorité d’entre eux ne se sentent pas psychologiquement prêts aux évaluations à distance, selon un sondage réalisé par le Comité interuniversitaire des étudiants en médecine (Cium).

Le Cium a récolté 945 réponses d’étudiants, dont 93% se destinent à la médecine et 7% à la dentisterie. Le sondage a été mené auprès des cinq facultés d’enseignement (ULB, UCLouvain, UMons, ULiège et UNamur) et de toutes les années d’études. Il en ressort que la crise sanitaire inquiète fortement les étudiants en médecine et dentisterie. 73% des répondants ne se considèrent pas dans un état psychologique leur permettant de passer les examens à distance, même si 72% des sondés disposent du matériel nécessaire et 55% ont un endroit propice pour passer leurs évaluations.

Le Cium relève que dans les centaines de témoignages reçus, beaucoup d’étudiants faisaient part de leur stress ou de leur tristesse. «Certains se sont retrouvés en dépression, en burn-out» et des tentatives de suicide ont été évoquées. «Des étudiants se sont brusquement retrouvés confrontés à la solitude, à l’isolement, à la maladie, au deuil. Ces éléments n’ont pas été suffisamment pris en compte», dénonce le Cium, qui souligne que les décisions prises ont un impact très important sur la santé et en particulier la santé mentale.

Le Comité interuniversitaire demande que la matière d’examens soit allégée aux acquis «principaux et essentiels» et plaide pour une indulgence de la part des enseignants. Il souhaite également que les examens se déroulent à cours ouvert. Il exige que du matériel soit fourni par l’université à tout étudiant qui ne dispose pas de l’équipement nécessaire et/ou ne se trouve pas dans un environnement propice aux évaluations