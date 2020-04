Le témoignage bouleversant de Jeanne, 96 ans, qui réside dans un home

Ce lundi 20 avril, des milliers de téléspectateurs ont été bouleversées par le témoignage de Jeanne, bientôt 97 ans. En pleurs, elle regrette de ne plus voir sa famille et de ne plus pouvoir parler à sa voisine.

Ce lundi soir, les téléspectateurs du JT de 20h de France 2 ont pu assister à une séquence extrêmement touchante. Des centaines de milliers d’internautes ont ensuite pu revoir la séquence sur les réseaux sociaux. La journaliste de France est partie à la rencontre des résidents d’Ehpad, les maisons de repos en France. Elle y a rencontré Jeanne, un nonagénaire qui fêtera bientôt ses 97 ans.

💬 "Je suis enfermée toute la journée… C'est pas une vie à 97 ans… Mes enfants me disent 'maman tiens le coup jusqu'au bout'." Résidente dans un Ehpad, Jeanne nous livre ce témoignage bouleversant. (via @infofrance2) pic.twitter.com/7cqIKoXyu9 — franceinfo plus (@franceinfoplus) April 20, 2020

« Ce n’est pas une vie à 97 ans »

Jeanne a fait part avec beaucoup d’émotion de sa solitude mais aussi de son incompréhension par rapport à certaines mesures. « Je ne peux même pas aller chez ma voisine. On ne peut même pas discuter. Je suis toute la journée enfermée là-dedans. Ce n’est pas une vie à 97 ans. Ma voisine n’a pas le virus et moi non plus, on pourrait se voir de temps en temps, discuter un petit peu », confie la vieille dame, les larmes aux yeux.

La journaliste l’interroge ensuite sur le fait qu’elle ne mange presque plus depuis la crise. « Je force car sinon mes enfants me rouspètent. Ils me disent ‘Maman, tiens le coup jusqu’au bout’ », explique Jeanne. Rongés par la tristesse et la solitude, comme elle, de nombreux résidents de maison de repos ont cessé de s’alimenter correctement et perde du poids et de forces de façon inquiétante.

Ce témoignage a suscité énormément de réactions sur les réseaux sociaux.