La Fondation Roi Baudouin crée un Fonds pour les hôpitaux et établissements de soins

Face à la crise sanitaire actuelle, la Fondation Roi Baudouin crée un ‘Fonds pour des soins solidaires’. Celui-ci pourra recevoir des dons d’entreprises et de particuliers. Ils seront ensuite affectés à des initiatives d’hôpitaux et d’établissements de soins résidentiels dans tout le pays.

Tous les établissements de soins sont confrontés à d’énormes défis liés à la crise du Covid-19. Les besoins urgents sont nombreux, et évoluent de jour en jour. Et «même lorsque la crise sera sous contrôle, les hôpitaux et autres établissements de soins résidentiels devront déployer de gros efforts pour pouvoir proposer à nouveau des soins de grande qualité», prévient la Fondation Roi Baudouin. Elle estime que même si «les différentes autorités de notre pays font d’énormes efforts pour répondre de manière coordonnée aux besoins matériels, logistiques et en personnel des établissements de soins, les besoins restent importants». Il apparait dès lors crucial d’aider le personnel à traverser cette crise et de lui permettre de travailler dans de bonnes conditions.

Des projets pour l’urgence et le moyen terme

Les moyens collectés seront mis à la disposition des hôpitaux et autres établissements de soins résidentiels (secteur des personnes âgées, aide à la jeunesse, personnes avec un handicap…). Les dons peuvent être versés sur le compte BE10 0000 0000 0404 de la Fondation Roi Baudouin avec la mention ‘200670 : Fonds pour des soins solidaires’ ou la communication structurée ***020/0670/00086***. Les dons peuvent aussi être effectués en ligne.

En fonction des besoins, le ‘Fonds pour des soins solidaires’ allouera les moyens récoltés de manière urgente et sur le moyen terme. Un ou plusieurs appels à projet seront ainsi lancés en concertation avec les secteurs concernés, afin de garantir des soins durables après la crise.