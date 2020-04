Infectés par le coronavirus, leur peau a changé de couleur

Les photos ont de quoi surprendre et soulèvent de nombreuses questions. Pourtant, elles sont bien réelles. Gravement touchés par le coronavirus, deux médecins chinois sont sortis du coma avec la peau beaucoup plus foncée.

En première ligne dans la lutte contre le nouveau coronavirus dans un hôpital de Wuhan, les docteurs Yi Fan et Hu Weifeng, tous les deux âgés de 42 ans, ont contracté le virus. Les deux médecins chinois ont été gravement touchés par la maladie. Hospitalisés, ils ont été plongés dans le coma.

According to experts, the skin of two #Wuhan #doctors, who survived #COVID19 and were recently took off ECMO, has turned dark due to skin pigmentation, a phenomenon which was seen in critical #COVID19 patients who suffered liver damage due to the virus. pic.twitter.com/zDx09VcrHF

