C’est devenu un petit rituel en cette période de confinement : plusieurs fois par semaine, Denis Brogniart s’entretient en direct sur Instagram avec d’anciens participants de Koh-Lanta. Ce lundi, c’était avec Gilles, premier gagnant de l’émission en 2001.

Près de 20 ans plus tard, beaucoup de téléspectateurs l’ont oublié. Pourtant, Gilles restera à jamais comme le premier vainqueur de Koh-Lanta. C’était en 2001. À l’époque, l’émission n’était pas encore présentée par Denis Brogniart. Il se chargeait de la voix off et c‘était Hubert Auriol qui était à la présentation.

SOUVENEZ VOUS : C’était en 2001, du 04 Août au 22 Septembre sur les îles de Ko Rok Yai et Ko Rok Noi en Taihlande , Les 2 tribus étaient Korok et Lanta-naï.

Dix-neuf ans plus tard, Denis Brogniart se souvient encore parfaitement de cette première saison et c’est avec un bonheur non dissimulé qu’il s’est entretenu pendant 30 bonnes minutes avec Gilles, premier gagnant de Koh-Lanta. Les deux hommes sont revenus sur leurs souvenirs de cette aventure.

Un effet personnel par aventurier

Ce n’est plus le cas maintenant mais à l’époque, chaque aventurier était autorisé à prendre avec lui un effet personnel dans son sac. « On avait une liste et la production nous indiqué ce qu’on pouvait prendre », a indiqué Gilles. Il se souvient qu’il avait opté pour du papier et un crayon. Avec cela, il espérait tenir un « journal d’aventure ». Après seulement trois jours, il a dû se faire une raison et la faim ne lui avait pas permis d’écrire la moindre ligne.

Denis a alors cité la liste des autres objets personnels qui avaient été emportés : Un appareil photo, un couteau suisse, une peluche de Kiki, un matelas pneumatique, un cerf-volant, une pince à épiler, une guitare, un jeu de cartes, des lunettes de plongée et même … des gants de boxe. « Ça faisait camp de scout, colonie de vacances », se souvient Denis Brogniart qui en rappelant ces souvenirs a montré à quel point l’émission avait évolué en 20 ans.

