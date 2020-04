Amélioration sanitaire: «Soyons solidaires et continuons à nous motiver»

Le SPF Santé publique et le Centre de crise ont de nouveau encouragé ce matin la population à tenir bon, lors de la présentation quotidienne sur l’évolution de l’épidémie en Belgique.

«Nous sommes occupés à fournir, depuis plusieurs jours, un effort exceptionnel», a introduit le porte-parole du Centre de crise, Benoît Ramacker. «Nous pouvons le comparer à un marathon: nous avons commencé il y a plusieurs jours, nous sommes maintenant en chemin et, pendant ce chemin, nous avons une baisse de régime.» Mais «c’est grâce aux encouragements des autres que nous allons pouvoir atteindre notre objectif», a-t-il lancé. «Soyons solidaires les uns envers les autres et continuons à nous motiver», a-t-il ajouté, en faisant une nouvelle fois allusion au respect des mesures de confinement et de distanciation physique.

Interrogé sur ce dernier point, le porte-parole interfédéral Covid-19 Emmanuel André a de nouveau souligné la nécessité de garder une distance d’un mètre et demi entre les personnes, expliquant que les «grosses gouttelettes» comme les postillons, qui contiennent «beaucoup de virus», tombent au sol après avoir parcouru environ un mètre.

«La question est de savoir quel est le rôle des plus petites gouttelettes» (aussi appelées aérosols), a ensuite exposé M. André. «Une petite gouttelette va tomber au sol moins vite, mais va aussi contenir beaucoup moins de virus. À ce jour, l’Organisation mondiale de la Santé surveille le rôle de ces plus petites gouttelettes et il n’a pas été démontré qu’elles jouaient un rôle important dans la transmission.» Ce rappel des mesures à prendre intervient alors que la situation s’améliore dans la lutte contre l’épidémie.