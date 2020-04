Du tennis d’un toit à l’autre pendant le confinement

Alors que l’Italie est soumise à un confinement sévère depuis fin février, deux jeunes filles font le buzz. Passionnées de tennis et habitant face à face, elles jouent depuis leur toit avec la rue pour filet.

Coup droit, revers, coup droit, revers… Ce pourrait être un match comme un autre, si les deux joueuses n’étaient pas à quelques dizaines de mètres du sol, chacune perchée sur le toit plat de son immeuble.

Elles sont membres du club de tennis de Finale Ligure, une petite ville du nord de l’Italie. Alors que les entrainements sont évidemment à l’arrêt, les coaches ont incité chacun à poursuivre les entrainements à la maison, en inventant des exercices à publier sur la page Facebook du club. Ces deux jeunes joueuses ont incontestablement trouvé la meilleure idée!

