Le Pentagone bruxellois à 20km/h lors du déconfinement

Le collège échevinal de la Ville de Bruxelles a l’intention de faire de l’ensemble du Pentagone central de la capitale, à partir du mois de mai, une zone de rencontre où piétons et cyclistes seront prioritaires en ce compris sur les chaussées où ils pourront circuler.

L’objectif de cette mesure assortie d’une limitation de la vitesse à 20km/h est de faciliter la distanciation sociale dès les premières mesures de déconfinement. Selon le bourgmestre Philippe Close (PS) et l’échevin de la Mobilité Bart Dhondt (Ecolo-Groen), cités par Le Soir, la mesure doit permettre de faciliter le respect de la distanciation sociale, en particulier dans les zones hyperdenses, où les trottoirs sont très étroits. Le choix de l’appliquer dans tout le coeur de la Ville est motivé par une volonté de clarté. Le collège de la Ville de Bruxelles maintiendra en outre le Bois de la Cambre fermé aux voitures jusqu’au début de l’été voire plus tard.

Le dispositif n’a pas manqué de surprendre l’opposition MR et cdH. «Il s’agit d’un coup médiatique et dangereux. Parler de nouveaux lieux de rencontres au moment du confinement risque de créer un appel d’air. Le centre-ville ne pourra pas devenir un lieu de rassemblement et de promenade de masse comme le Bois de la Cambre l’est devenu suite à la décision unilatérale de fermeture du bourgmestre», a réagi le chef du groupe MR, David Weytsman.

D’autres communes prennent des mesures pour favoriser la distanciation sociale

La commune d’Anderlecht a également annoncé que certaines rue seraient aménagées pour donner priorité aux piétons et aux vélos. A Woluwe-Saint-Pierre, les véhicules ne peuvent plus accéder au Parc de la Woluwe, afin de laisser un maximum d’espace aux promeneurs et permettre la distanciation sociale.