Une centenaire coud 200 masques pour les soignants

Amélie Barezzani était couturière. Désormais âgée de 100 ans, elle profite de sa pension. Elle a toutefois décidé de prendre un peu de temps pour coudre 200 masques en tissu pour la Croix-Rouge.

Amélie Barezzani vit en Haute-Savoie, mais est originaire de Lombardie, la région italienne la plus éprouvée par le Covid-19. Afin d’apporter sa contribution à la lutte contre l’épidémie, elle confectionne des masques en tissu. «Je veux rendre service. J’ai toujours eu l’habitude de travailler, alors je continue. Je suis contente de me rendre utile en fabriquant ces masques. J’ai toujours eu du courage, et surtout du moral», explique la jeune centenaire au Parisien. Quelques 200 masques sont déjà sortis de sa machine à coudre.

Sa belle-fille Paulette, âgée de 74 ans, l’aide. «Elle est extraordinaire! Même à 100 ans, c’est elle qui me pousse. Dès le matin, elle me dit : Allez, aujourd’hui on travaille!», raconte-t-elle. Amélie fêtera ses 101 ans en mai. Il n’est pas impossible qu’elle soit encore en train de coudre à cette date.