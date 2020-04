Les Ravitailleurs: des chefs cuisinent pour les sans-abri pendant la crise sanitaire

Des producteurs, des distributeurs et des restaurateurs ont fondé un collectif, « Les Ravitailleurs », afin de fournir en Ile-de-France plusieurs milliers de repas par jour à quatre associations, dont les Restos du coeur et le Secours Populaire, pendant la crise sanitaire.

« L’une des conséquences du confinement, c’est que beaucoup de personnes vulnérables se sont trouvées en difficulté pour se nourrir au quotidien, parce que faire la manche ne leur procure plus d’argent », explique Pol Maire, le responsable du collectif Les Ravitailleurs. « Les associations avaient du mal à obtenir des repas préparés pour ces personnes sans domicile fixe, hébergées dans des hôtels sociaux, réfugiées, alors nous avons lancé le projet il y a deux semaines », explique cet ex-salarié de la société Frichti qui livre des plats cuisinés.

Outre les Restos du cœur et le Secours Populaire, la Protection Civile et l’association Banlieues Santé ont bénéficié des quelque 5.600 repas déjà distribués en deux semaines, grâce à la coopération de 35 chefs et 4 restaurateurs. « Certains restaurateurs encore ouverts avec une activité de livraison comme Frichti ou Kin Khao, produisent plus de repas pour les donner aux associations », explique Pol Maire.

Après avoir dû fermer du jour au lendemain sur ordre du gouvernement, à la mi-mars, pour éviter la propagation de l’épidémie de Covid-19, les restaurants devront rester fermés après le 11 mai et la sortie progressive du confinement, a prévenu Emmanuel Macron lors de son allocution lundi soir. Les particuliers souhaitant faire un don et les chefs, restaurateurs, acteurs de la distribution ou de l’agroalimentaire désireux de se joindre à cette initiative peuvent le faire via le site internet des Ravitailleurs.