Gene Deitch, le réalisateur de « Tom and Jerry », est mort

Le réalisateur américain de films et de séries d’animation Gene Deitch est décédé vendredi soir à l’âge de 95 ans à Prague.

Deitch a notamment réalisé le court métrage « Munro » (1960), qui a remporté l’Oscar du meilleur court métrage d’animation. Le film parle d’un petit garçon qui est accidentellement enrôlé dans l’armée. En 1961 et 1962, il a également réalisé un total de treize épisodes de la populaire série de dessins animés « Tom and Jerry ». En 1966, il a également réalisé la première adaptation cinématographique du livre fantastique « The Hobbit » de J.R.R. Tolkien.

RIP: Gene Deitch, Cartoon Modernist Who Headed UPA New York And Terrytoons, Dies At 95 https://t.co/mKzDv5gmcm pic.twitter.com/D7EAbeqa9b — CartoonBrew.com – Animation News (@cartoonbrew) April 17, 2020

En pleine guerre froide, Deitch s’est rendu à Prague en 1959, dans ce qui était alors la Tchécoslovaquie, pour des négociations commerciales. Il y rencontre sa future femme, qui est dessinatrice, et y reste. L’Américain a décrit ses expériences derrière le rideau de fer dans son autobiographie « For the Love of Prague » (1997).

Gene Deitch (1924 – 2020)

Thank you Gene for making my childhood awesome.

"Tom & Jerry And Popeye Director" pic.twitter.com/hLCLEdzL3r — إسـلآم (@islam_sa3eed) April 20, 2020