En pleine épidémie, un vol Air France bondé interpelle

On ne sait pas encore s’il sera possible de partir en vacance cet été, et notamment s’il sera possible de prendre l’avion, un espace où la transmission de virus semble inévitable. Une photo mise en ligne par une journaliste française interpelle.

La photo prise à bord d’un vol Paris-Marseille ce week-end est interpellante : on y voit une cabine d’avion pleine, sans la distanciation nécessaire entre les passagers. La situation est d’autant plus étonnante que des trains, où il est plus simple de respecter une distance minimale entre les passagers, relient les deux centres villes en 3h. Selon RTL, il s’agit du seul vol quotidien restant sur la liaison, et celui-ci n’est que rarement plein vue la situation actuelle.

Dans le vol @AirFranceFR Paris-Marseille ce matin. Après avoir fait la queue en respectant la distanciation sociale, les passagers se retrouvent assis côte à côte 🧐 Le vol est complet.

Apparté : aucun contrôle d’attestation pour vérifier les motifs de déplacement. pic.twitter.com/JqcWsK5gTR — Charlotte Gillard (@ChaGillard) April 18, 2020

Les compagnies aériennes sont bien tenues de faire respecter les règles de distanciation sociale dans les aéroports, mais celles-ci ne sont pas valables dans l’avion. Le port du masque n’y est pas non plus obligatoire. Air France souligne toutefois que l’air de la cabine est renouvelé toutes les trois minutes, et est traité et recyclé par des filtres du même type que ceux utilisés dans les blocs opératoires.