L’Europe et le monde entament un déconfinement à hauts risques

Après la localité de Wuhan, berceau chinois de l’épidémie, plusieurs pays commencent timidement à assouplir le confinement imposé à leur population.

A ce jour, le continent européen a payé le plus lourd tribut, comptant près des deux tiers des 165.216 morts recensés dans le monde lundi. L’Italie a été le pays le plus touché (23.660 décès), suivi de l’Espagne (20.852), la France (20.265) et du Royaume-Uni (16.060), selon un dernier bilan de l’épidémie établi à partir de sources officielles. En Italie, le nombre de malades a toutefois baissé lundi pour la première fois.

En Allemagne, avec 135.000 cas recensés et environ 4.000 décès, la pandémie est «sous contrôle et gérable», ont jugé les autorités, qui ont autorisé la réouverture lundi matin des magasins d’une surface inférieure à 800 m². Commerces d’alimentation, librairies, garages, magasins de vêtements et autres fleuristes peuvent de nouveau accueillir des clients. Lieux culturels, bars, restaurants, terrains de sports demeurent néanmoins fermés. Les grands rassemblements tels que les concerts ou compétitions sportives, sont toujours interdits, au moins jusqu’à fin août. Ecoles et lycées rouvriront progressivement à partir du 4 mai. Les rassemblements de plus de deux personnes restent proscrits, une distance minimale de 1,5 mètre est censée être observée dans les lieux publics, et le port du masque «fortement recommandé».

L’Autriche avait permis mardi dernier la réouverture prudente de ses petits commerces et jardins publics. La Norvège a commencé lundi à rouvrir ses «barnehager», établissements qui englobent crèches et école maternelle, premier pas d’une levée lente et progressive des restrictions décrétées mi-mars.

La France a fait lundi un premier pas en autorisant à nouveau, sous conditions, les visites aux pensionnaires des maisons de retraite. En Belgique, certains commerces et services ont pu rouvrir leurs portes ce week-end. Le confinement est toutefois prolongé jusqu’au 3 mai. Au Danemark, les petits commerces ont reçu lundi la permission de rouvrir leurs portes, à conditions d’appliquer de strictes mesures d’hygiène et de séparation. Les crèches danoises avaient rouvert le 15 avril.

En Italie, les premières mesures d’allègement ne seront pas prises avant le 3 mai. Mais peu à peu les entreprises rouvrent, même si c’est de façon partielle et avec beaucoup de précautions. En Espagne, 399 morts ont été enregistrés ces dernières 24 heures, contre 410 la veille, chiffres les plus bas depuis quatre semaines. La morgue improvisée dans une patinoire de Madrid, un moment symbole l’hécatombe, fermera mercredi.

En revanche au Royaume-Uni, le confinement instauré le 23 mars a été prolongé d’au moins trois semaines jeudi et le gouvernement n’envisage pas encore d’en sortir. Au Portugal, jusqu’ici relativement épargné, près de 140 demandeurs d’asile hébergés dans une auberge de jeunesse de Lisbonne ont été contaminés et placés en quarantaine ce weekend, selon la mairie.

Hors Europe, le déconfinement avance aussi

Hors Europe, l’Inde, qui a mis en place un confinement obligatoire le 25 mars, a permis lundi à une partie de ses habitants de reprendre le travail. Des secteurs agricoles (plantations, pêche…), la construction et certaines industries sont concernés, s’ajoutant aux services essentiels qui étaient déjà autorisés. La reprise du travail est soumise au respect de mesures sanitaires strictes, comme le port d’un masque ou d’une protection sur le visage.

A Kinshasa, en RDC, le quartier de La Gombe, siège du gouvernement et des grandes ambassades, commencera mardi un déconfinement progressif par la réouverture des supermarchés, des épiceries et des guichets de banques.

En Israël, certaines professions ont pu reprendre le travail dimanche et quelques grandes rues commerçantes, fermées depuis le confinement entamé le 17 mars, ont pu rouvrir. Le gouvernement a également autorisé un retour à l’école d’enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux, par groupe de trois maximum.

Enfin en Chine, la province de Hubei a démarré son déconfinement le 25 mars, tandis que le bouclage de sa capitale Wuhan, berceau de la pandémie, a été levé le 8 avril. Mais la mairie a replacé en confinement plusieurs dizaines de quartiers après la découverte de cas asymptomatiques.