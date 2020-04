Le public de Tabacstop a rajeuni en 2019

Le public qui fait appel à Tabacstop est de plus en plus jeune, selon le rapport annuel du service de la Fondation contre le Cancer.

Les jeunes semblent rechercher davantage un soutien professionnel et des informations sur le sevrage tabagique. La tranche d’âge des 36-45 ans a augmenté de 5% par rapport à 2017. «On ne peut que se réjouir de ce rajeunissement puisque, en matière de prévention, mieux vaut arrêter de fumer le plus tôt possible afin de réduire son risque de cancer et d’autres maladies liées au tabagisme», souligne Tabacstop qui attribue cette hausse au développement des canaux de communication digitale. Entre le 1er janvier et le 31 décembre 2019, l’application Tabacstop a été téléchargée 17.722 fois par une population de 40 ans en moyenne.

Près de 6.300 personnes, dont 58% avaient plus de 45 ans, ont appelé l’an dernier la permanence du 0800/111.00 (du lundi au vendredi de 15h à 19h). Cette dernière propose un accompagnement gratuit par téléphone avec un tabacologue. En 2019, 1.247 personnes se sont inscrites à ce coaching personnalisé, un chiffre stable comparativement à l’année précédente.