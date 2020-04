Le gouverneur de New York autorise les mariages par visioconférence

Andrew Cuomo , le gouverneur de l’État de New York, a annoncé ce week-end qu’il était désormais possible de recevoir son certificat de mariage à distance et de se passer la bague au doigt en visioconférence, du fait de la pandémie de Covid-19.

Pour réduire le nombre de demandes de dérogations des règles de confinement dans l’État de New York, le gouverneur a diffusé un décret « permettant aux New-Yorkais d’obtenir un certificat de mariage à distance et permettant aux officiers de l’Etat de présider les cérémonies en visioconférence ».

NEW: I am issuing an Executive Order allowing New Yorkers to obtain a marriage license remotely and allowing clerks to perform ceremonies via video conference. — Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) April 18, 2020

CNBC a rapporté que le gouverneur avait précisé qu’il « n’y avait plus d’excuse » de ne pas se marier malgré le confinement grâce à des services comme Zoom et à la légalité du mariage à distance. Ce décret est passé ce week-end, car l’État ne devrait pas lever ses mesures de confinement au moins jusqu’au 15 mai prochain.

Le 20 avril, New York affiche 247.215 cas de Covid-19 dépistés et plus de 13.000 décès attribués à la maladie, mais le nombre d’hospitalisations et de placement sous respirateur est en recul.