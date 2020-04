Confinouze : une bière des confinés brassée pour la bonne cause

En France, trois amis Lillois ont profité du confinement pour créer la Confinouze, « la bière des confinés ». Et le succès est au rendez-vous.

Il y a quelques années, Théo, Victor et Kamil, trois amis d’enfance lillois se sont lancés dans une grande aventure en lançant La Pépite, un « bar cantine » situé à Lille. Leur établissement étant fermé depuis le confinement, le trio a eu l’idée de créer une bière spéciale : la Confinouze.

« Une bière de printemps brassée en plein confinement ! »

« Il faut bien l’avouer… on s’ennuie ferme ! Ça nous manque d’être derrière le zinc, en plus on a absolument aucune idée de quand le bar pourra rouvrir, et dans quelles conditions. Mais vous nous connaissez… On n’est pas du genre à se laisser aller, et on a toujours mille projets en tête ! D’où l’idée de créer la Confinouze, une bière de printemps brassée en plein confinement ! », ont indiqué les trois jeunes hommes sur la page du projet.

Une bière locale infusée aux betteraves et aux pommes

Leur objectif était de soutenir l’économie locale et d’impliquer un maximum de producteurs du coin. La recette a ainsi été façonnée avec le Brasserie Bellenaert, située à quelques kilomètres de la frontière franco-belge. La bière est infusée avec des betteraves et des pommes issues de producteurs de la région. Même l’étiquette est imprimée dans une imprimerie locale.

Un don pour les soignants du CHR de Lille

Pour financer cette bière, les trois amis ont lancé une campagne de financement participatif sur la plateforme Ulule. En quelques jours, ils ont déjà récolté plus de 8.000 €. Théo, Victor et Kamil ont également précisé que tout l’excédent qu’ils auront collecté, après le paiement paiement de leurs charges, sera reversé au personnel du CHR de Lille.

A l’heure actuelle, la Confinouze n’est pas encore livrable en Belgique. Néanmoins, il est possible pour les Belges de commander des bouteilles de 75 cl pour les récupérer au bar lillois lors de sa réouverture ou même de prépayer une tournée de pintes de Confinouze.