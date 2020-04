La Suisse n’exclut pas de rouvrir ses restaurants dans « quelques semaines »

Le ministre suisse de l’économie, Guy Parmelin, envisage que les restaurants puissent rouvrir prochainement.

«Je n’exclus pas que les restaurants puissent rouvrir dans quelques semaines peut-être», indique-t-il dans une interview avec Le Matin Dimanche et la SonntagsZeitung. «Cela dépend de l’évolution de la situation», ajoute-t-il. Interrogé si les 60 milliards de francs suisses d’aide fédérale prévue suffiront, le conseiller fédéral a expliqué que cela dépendra dans quelle mesure l’on pourra travailler plus ou moins normalement durant l’été. Il souligne que cette aide est une aide d’urgence et ne doit pas «devenir un oreiller de paresse». Les secteurs ou branches qui sortent de l’isolement ou peuvent rouvrir doivent donc renoncer rapidement au chômage partiel et aux aides fédérales, estime-t-il.

«Ces 60 milliards sont une somme énorme et l’argent ne tombe pas du ciel. Nous ne pouvons pas imposer aux générations futures une dette démesurée», relève-t-il. Jusqu’à présent, 1.111 personnes testées positives sont décédées en Suisse.