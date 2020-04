Les joueurs et le staff de l’AS Rome renoncent à quatre mois de salaire en pleine crise du coronavirus. Ils font un effort financier pour que les salaires des employés du club, qui reçoivent une allocation du gouvernement, ne soient pas touchés. La direction va également réduire son salaire.

Les joueurs de l’AS Rome, l’entraîneur Paulo Fonseca et son staff ne souhaitent pas être payés pour le reste de la saison pour aider leur club à traverser la crise. La Serie A est à l’arrêt depuis le 9 mars et la date de reprise n’est pas encore connue. « Nous parlons toujours d’unité au sein du club. En renonçant volontairement à leur salaire pour le reste de la saison, les joueurs, le coach et le staff ont montré que nous traversons cette crise ensemble », a déclaré le CEO Guido Fienga. « Le capitaine Edin Dzeko, tous les joueurs et Paulo Fonseca ont démontré qu’ils comprennent ce que ce club représente. Nous les remercions pour leur geste fantastique envers les employés. »

I calciatori dell'#ASRoma, Paulo Fonseca e il suo staff hanno scelto spontaneamente di fare a meno di quattro mesi di retribuzione nell’attuale stagione sportiva per aiutare la Società a superare la crisi economica che ha colpito il mondo del calcio dopo l’epidemia da COVID-19. pic.twitter.com/WIm99L0HMR — AS Roma (@OfficialASRoma) April 19, 2020

« En tant que joueurs, nous sommes prêts à rapidement remonter sur le terrain. Nous donnerons le maximum pour atteindre nos objectifs. Mais nous réalisons que cela ne sera pas suffisant pour combattre les conséquences économiques de la situation actuelle », ont écrit les joueurs dans une lettre. « Nous offrons cette proposition financière dans l’espoir de faire quelque chose qui aidera le projet de l’AS Rome. » Si la saison reprend et se termine, les joueurs et le personnel seront payés en fonction de la réalisation ou non de certains objectifs sportifs.