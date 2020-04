Environ 160.000 morts dans le monde à cause du Covid-19

Le bilan mondial des victimes du coronavirus ne cesse d’augmenter. Selon le décompte réalisé par l’AFP depuis l’apparition de la maladie en décembre en Chine, au moins 157.539 personnes ont perdu la vie dans le monde.

Avec plus de 190 pays et territoires touchés, la pandémie a gagné l’ensemble de la planète.

Le seuil des 1.000 morts officiellement recensés a été franchi en Afrique, dont les trois quarts en Algérie, en Egypte, au Maroc et en Afrique du Sud Au Brésil, la situation sanitaire apparaît particulièrement préoccupante dans les favelas. « Il y a de grands risques de propagation du virus dans la favela, environ 40 à 50% des tests qu’on fait ici sont positifs », s’alarme Tiago Vieira Koch, un directeur de clinique qui intervient à Rocinha, à Rio, la plus grande favela du Brésil.

Aux États-Unis, pays le plus touché tant en nombre de morts (au moins 38.664) que de cas (au moins 732.197), des manifestations hostiles au confinement adopté dans certains Etats, et encouragées par des tweets du président Donald Trump, ont eu lieu samedi au Texas, dans le Maryland et le New Hampshire. Pendant que plus de la moitié de l’humanité reste à domicile afin de limiter la propagation du Covid-19, le président américain républicain a ouvertement appelé à braver les règles de confinement dans des États dirigés par des gouverneurs démocrates.

En Europe, quelques pays se sont engagés dans la voie d’un prudent déconfinement comme l’Autriche ou le Danemark. Berlin a jugé la pandémie désormais « sous contrôle » en Allemagne, qui apparaît comme le grand État européen à avoir le mieux géré la crise (moins de 4.000 morts), grâce notamment à un large recours aux tests. Après les États-Unis, l’Italie (23.227 morts), l’Espagne (20.043), la France (19.323) et le Royaume-Uni (15.464) sont les pays les plus durement frappés. Les statistiques britanniques n’incluent pas les morts en maisons de retraite, estimées à 7.500.