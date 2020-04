En Italie, le confinement aurait évité 200.000 hospitalisations en mars

Les restrictions de mobilité mises en place par le gouvernement italien en mars visant à ralentir la progression du Covid-19 auraient permis d’éviter environ 200.000 hospitalisations et de réduire la capacité de contagion du virus de 45%, d’après les données d’une nouvelle étude italiano-suisse.

Un groupe de scientifiques de l’université Ca’ Foscari de Venise, de l’Ecole polytechnique de Milan, de l’université de Padoue (Italie), de l’université de Zurich et de L’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (Suisse), ont conçu une carte visant à reproduire la propagation du Covid-19 en Italie. Leur étude fera l’objet d’une publication dans la prestigieuse revue PNAS.

Le modèle spatial établi par les chercheurs tient compte à la fois de l’évolution temporelle de l’infection dans les communautés locales et de leur répartition géographique et inclut la mobilité des habitants vers leurs lieux de travail ou d’étude.

Les restrictions ont été efficaces

La mobilité en période de pré-épidémie se base sur des données de l’Institut national de la statistique italien, tandis que la réduction de la mobilité due aux restrictions a été estimée à partir d’une étude indépendante basée sur la géolocalisation des téléphones mobiles. En analysant la carte de la contagion, les scientifiques ont constaté que l’épidémie s’est initialement propagée assez rapidement le long des principales infrastructures de transport du pays.

« Si les restrictions n’avaient pas été appliquées, les hospitalisations auraient été d’environ 200.000, dépassant ainsi la capacité de nos hôpitaux. Nous pouvons en conclure que les mesures assez restrictives appliquées depuis le 10 mars, dont l’effet n’est que partiellement pris en compte dans l’étude [qui a pris fin le 25 mars], sont responsables de la diminution continue des infections que nous observons actuellement », estime Marino Gatto, professeur d’écologie à l’Ecole polytechnique de Milan et auteur principal de l’étude.

De l’incertitude demeure

« Nous avons mis à jour le modèle en utilisant les données les plus récentes. Nos projections confirment une nouvelle diminution des nouvelles infections dans les prochaines semaines si les mesures de confinement actuelles sont maintenue. Cependant, l’incertitude est assez grande et toute nouvelle donnée disponible est importante pour comprendre la dynamique de l’épidémie et son évolution future probable », ajoute Enrico Bertuzzo, professeur d’hydrologie à l’Université Ca’ Foscari de Venise et co-auteur de la publication.