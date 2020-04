Il poignarde son voisin puis raconte l’incident sur Facebook

Dans un post Facebook, un quinquagénaire flamand a expliqué avoir poignardé son voisin après une dispute.

Les faits se sont déroulés à Pelt, une commune du Limbourg. Un homme de 50 ans a été arrêté par les forces de l’ordre après avoir poignardé son voisin suite à une bagarre, comme le rapporte Het Laatste Nieuws. Peu de temps après l’incident, l’homme avait décidé de publier l’histoire sur Facebook dans un post aujourd’hui supprimé.

« Mon voisin m’a attaqué dans ma propre maison », a-t-il commencé. « Il est entré et m’a frappé avec une barre de fer. J’ai vu du noir devant mes yeux. Il n’arrêtait pas de me frapper, alors j’ai pris un couteau qui était sur une petite armoire et je l’ai poignardé », détaille-t-il.

Avant d’espérer que son voisin s’en sorte. « Il était dans mon salon et a continué à me frapper. J’espère que ce n’est pas trop grave et je suis totalement bouleversé. Quand cela finira-t-il? J’en ai tellement marre », a-t-il conclu. D’après HLN, son voisin n’a subi que des blessures mineures et ses jours ne sont pas en danger.