«Il faut privilégier ses vacances en Wallonie» pour Valérie De Bue

Le gouvernement wallon étudie plusieurs pistes depuis quelques jours pour relancer différents secteurs économiques, celui du tourisme fera l’objet d’un attention particulière.

«On ne s’en rend peut-être pas compte, mais le poids économique du secteur du tourisme est important avec 4,1% de valeur ajoutée», commente la ministre Valérie De Bue dans L’Echo samedi. «Les pertes de chiffres d’affaires sur les dépenses du tourisme se montent à 82 millions en mars et 89 millions en avril», précise-t-elle.

Le secteur du tourisme, c’est 60.000 équivalents temps plein, un niveau d’emploi «pas très loin du secteur de la construction», rappelle la ministre. «Il y a 300 attractions en Wallonie. C’est un secteur très varié qui réalise 7,9 milliards de chiffre d’affaires par an, 3 milliards de dépenses des touristes et 13 millions de nuitées.» Et le secteur, à l’arrêt complet, peut déjà dire adieu aux habituels 10% des revenus annuels engendrés pendant les vacances de Pâques.

Des vacances en Wallonie

Pour éviter une catastrophe, la ministre vient de mettre sur pied un groupe de travail qui se réunit deux fois par semaine. On y trouve notamment les représentants du commissariat général au tourisme. «On doit limiter la casse et sauver ce qui peut être sauvé. (…) Les campagnes de promotion du tourisme doivent être revues car on va s’adresser à des touristes de proximité. Compte tenu de l’incertitude et des conditions sanitaires, les Belges vont vouloir rester dans leur pays et consommer local», indique-t-elle, ajoutant qu’une enquête Dedicated Research a été lancée pour analyser les attentes des Belges pour leurs vacances.

«On doit donc faire évoluer les habitudes et ce plan de relance sera un tremplin pour l’avenir du tourisme wallon. Mais nous sommes aussi face à un secteur très diversifié. Il faut donc l’accompagner, le stimuler et adopter un message clair de relance et construire une identité commune pour l’ensemble du secteur. Le message est de dire qu’il faut privilégier ses vacances en Wallonie», conclut Mme De Bue.