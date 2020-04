De nombreux artistes se mobiliseront du 22 au 24 avril pour l’« Earth Day »

De nombreux artistes, soucieux de l’avenir de la planète, fêteront le 50ème anniversaire de « Earth Day », la « Journée de la Terre » avec des concerts et des conférences diffusés en direct sur internet pendant trois jours, du 22 au 24 avril prochains.

Cette année, de nombreux musiciens et DJ enchaîneront les morceaux pour « Earth Day Live« . Au programme, Questlove (le batteur de The Roots), Moby, Talib Kweli, Jason Mraz, Angélique Kidjo, Emily Wells, Aimee Mann, Ted Leo, Jack Johnson, Beverly Bond, Madame Gandhi et Soul Clap, parmi tant d’autres.

Chaque jour de l’événement se concentrera sur un aspect différent de la lutte contre le réchauffement climatique. L’événement démarrera le mercredi 22 avril, le jour anniversaire, avec comme objectif « amplifier la voix des leaders indigènes et des jeunes militants pour le climat qui mènent le mouvement pour arrêter la crise du climat ».

Diffusé en direct

L’événement diffusé en direct sur internet continuera le 23 avril, avec Stop the Money Pipeline Coalition qui fera la part belle aux discussions concernant l’importance de restructurer l’économie mondiale. « Earth Day Live » se poursuivra le vendredi 24 avril, avec une journée qui visera à sensibiliser à « l’urgence d’un changement politique » grâce à une journée notamment dédiée à l’engagement citoyen et au vote des jeunes.

« La lutte contre le coronavirus et la crise climatique vont main dans la main, et alors que nous travaillons à aplanir la courbe de la pandémie, nous devons lutter en faveur de l’objectif sur le long terme de construire une société ancrée dans le développement durable et la justice », ont expliqué les organisateurs de l’événement dans un communiqué.

De nombreux invités

De nombreuses personnalités de tous horizons participeront aussi à l’événement lors de conférences et de tables rondes avec notamment Al Gore, John Kerry mais aussi Jane Fonda, Joaquin Phoenix, Patricia Arquette, Mark Ruffalo, Matt McGorry et le Dr. Sweta Chakraborty.

Ainsi, l’auteur de « The Uninhabitable Earth », le journaliste américain David Wallace Wells, mènera une discussion avec la psychologue spécialiste du climat Margaret Klein Salamon au cours d’une des trois journées.

« Earth Day Live » sera diffusé en direct de 9h à 21h EST (15h à 3h du matin heure de Paris) du 22 au 24 avril sur le site officiel de l’événement ainsi que sur Facebook, YouTube, Twitter et Twitch.