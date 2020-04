VIDEO. Beyoncé reprend un classique de Disney en hommage aux soignants

La chanteuse Beyoncé a dédié sa version de « When You Wish Upon A Star », chanson du célèbre dessin animé Pinocchio, aux soignants du monde entier qui luttent contre l’épidémie de coronavirus.

En pleine pandémie de coronavirus, Beyoncé a voulu témoigner sa reconnaissance en dédiant une chanson « à tous le soignants qui travaillent sans relâche pour nous garder en bonne santé et en sécurité ».

L’artiste a repris, depuis son domicile, « When You Wish Upon A Star », chanson tirée du long-métrage d’animation Pinocchio, un classique Disney.

Des fonds reversés à une association

« Je suis très fière et honorée de faire partie de la famille Disney », annonce celle qui a prêté sa voix au dernier Roi Lion.

Beyoncé intervenait dans le « Disney Family Singalong », un concert caritatif de morceaux Disney, organisé par les artistes confinés chez eux. Le show a été diffusé en direct par la chaine américaine ABC. Ariana Grande, Christina Aguilera ou encore Michael Bublé étaient de la partie.

Les fonds récoltés au cours de l’événement ont été reversés à la fondation Feeding America, un réseau de banques alimentaires qui vient en aide aux plus démunis.

« Restez en famille, restez en sécurité. Ne perdez pas espoir, on traversera tout cela », encourage la star à la fin de la vidéo.