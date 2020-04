La star de la télé-réalité a évoqué l’idée d’avoir un second enfant de Tristan Thompson, son ancien compagnon. Malgré leur séparation, elle envisagerait l’insémination artificielle avec son sperme.

La petite True, 2 ans, pourrait bientôt avoir un petit frère ou une petite sœur. Bien que séparés depuis un an, ses parents semblent partager cette envie d’agrandir la famille. C’est du moins ce que tous deux laissent entendre dans le dernier épisode de « Keeping Up With The Kardashians ».

Lors d’un appel facetime, le basketteur demande à son ex de ne jeter aucun jouet de True. « Au cas où nous aurions une autre fille », se justifie-t-il.

« Qui aurait une autre fille avec toi ? » demande Khloe. « Je devrais peut-être emprunter du sperme ou en avoir de toi… On verra ça plus tard. C’est un tout autre épisode ! »

Confinés en famille

Khloe Kardashian et Tristan Thompson sont actuellement confinés ensemble afin d’être tous deux auprès de leur fille. Comme la maman de 35 ans l’a expliqué, ils poursuivent ensemble un « objectif de coparentalité ».

Voir cette publication sur Instagram ❤️ Une publication partagée par Tristan Thompson (@realtristan13) le 29 Mars 2020 à 6 :43 PDT

Si l’entente semble au beau fixe entre les anciens amants, rien n’indique que leur histoire pourrait reprendre. Une source proche de la star a révélé au magazine Weekly: «Khloe aime passer du temps en famille et être tous ensemble en ce moment, mais elle n’est pas complètement prête à laisser Tristan revenir dans sa vie, au sens romantique, en ce moment ».