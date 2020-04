Malgré la pandémie, les fabricants de pesticides tentent de protéger leur business

Les fabricants de pesticides poursuivent leur lobbying malgré la pandémie de Covid-19 afin d’infléchir la politique européenne et de sécuriser leur «business toxique» hors Europe, dénonce vendredi Foodwatch en France, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Belgique. L’organisation de défense des consommateurs lance une pétition européenne.

Les géants Bayer-Monsanto, BASF et Syngenta essaient de continuer à fabriquer et exporter hors Europe des substances interdites parce qu’elles sont dangereuses pour la santé et l’environnement, dénonce Foodwatch.

L’organisation a mis la main sur un document adressé par Bayer à la Commission européenne mi-mars. L’entreprise y réclame le statu quo sur les pesticides, c’est-à-dire pour ne pas durcir les normes actuelles comme l’envisageait l’Union européenne, au nom du développement économique et durable. «Si l’UE crée des obstacles techniques au commerce en imposant de nouvelles normes aux pays en développement pour accéder au marché communautaire, elle privera ces pays d’opportunités de développement économique et de durabilité environnementale», écrit le géant des substances chimiques.

« Profiter du chaos de la crise »

«Les résidus de ces pesticides bannis par l’Union européenne finissent par revenir en boomerang dans nos assiettes via nos importations. L’Europe prévoyait de réguler mais les mastodontes de l’agrochimie profitent du chaos de la crise pour que la situation perdure», alerte Foodwatch. Les ONG s’inquiètent que les fabricants de pesticides obtiennent gain de cause pour le moment, de nombreux dossiers politiques étant reportés.

Utilisés notamment en Afrique de l’Ouest et en Amérique latine, les pesticides en question servent à produire des fruits, légumes et céréales que l’UE importe ensuite, explique l’organisation. Celle-ci a récemment repéré plusieurs produits dangereux destinés notamment au marché français, comme du thé vert à l’anthraquinone, un répulsif pour oiseaux interdit depuis 2010, ou des poires au chlorpyrifos, un pesticide nocif pour le cerveau en développement et interdit depuis janvier 2020. «C’est un véritable boomerang empoisonné que les lobbies défendent plus que jamais en cette période de crise du Covid-19», dénonce l’organisation.

Mise en danger des mammifères

La pétition lancée vendredi rappelle que 200.000 décès par intoxication aiguë dans le monde sont dus chaque année aux pesticides, en plus des impacts à long terme de ces produits sur la biodiversité et l’environnement. Elle exige que Bayer-Monsanto, BASF et Syngenta cessent de produire et d’exporter des pesticides interdits en Europe et qu’ils arrêtent de bloquer le renforcement de la réglementation européenne.

Syngenta réaliserait au moins 16,8% de son chiffre d’affaires avec des substances non autorisées dans l’UE, selon une étude des organisations Unearthed et PublicEye. Toujours selon ces données, BASF réaliserait près de 9% de son chiffre d’affaires avec le glufosinate, alors que cet herbicide met en danger les mammifères et peut nuire à la fertilité, rappelle Foodwatch.