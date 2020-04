Le prince William inquiet pour son père et la reine

Le prince William a révélé vendredi s’être inquiété pour son père Charles, qui a été contaminé par le nouveau coronavirus, et se soucier aussi de ses grands-parents, la reine Elisabeth II et le prince Philip, tous deux nonagénaires.

«Je dois admettre qu’au début j’étais assez inquiet» a déclaré à la BBC le prince William à propos de son père, qui s’est mis en quarantaine sept jours le mois dernier conformément aux recommandations du gouvernement britannique, après avoir été diagnostiqué positif au Covid-19. L’héritier du trône a guéri de la maladie et n’a pas pas eu besoin d’être hospitalisé.

Le duc de Cambridge a expliqué s’être inquiété en raison de l’âge de son père -71 ans – qui le rend vulnérable face à la maladie qui a tué près de 14.000 personnes au Royaume-Uni. «Mais mon père a eu beaucoup d’infections thoraciques et de rhumes et d’autres choses de ce genre au fil des ans et je me suis dit que si quelqu’un doit battre (le virus), c’est bien lui», a-t-il ajouté, soulignant qu’il avait eu «beaucoup de chance d’avoir des symptômes bénins».

« Nous faisons tout ce que nous pouvons »

Le prince William a ajouté être «très attentif» à ses grands-parents, la reine Elisabeth II, 93 ans, et le prince Philip, 98 ans, qui se sont repliés par mesure de précaution au château de Windsor, à une quarantaine de kilomètres de Londres. «Nous faisons tout ce que nous pouvons pour nous assurer qu’ils soient isolés et protégés» du virus, a-t-il ajouté.

Le prince William et son épouse Kate, tous deux âgés de 37 ans et parents de trois enfants, ont prêté leur voix à une vidéo du service public de santé prodiguant des conseils en matière de santé mentale dans le contexte de la pandémie.

La duchesse de Cambridge a révélé que sa famille avait, comme beaucoup d’autres, connu des «hauts et des bas» pendant les trois premières semaines de confinement, décrété le 23 mars, et restait en contact avec leurs proches via des appels vidéos.