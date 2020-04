La barre des 5.000 décès franchie en Belgique

320 patients ont été admis à l’hôpital alors que 313 autres ont perdu la vie lors des 24 dernières heures selon le point quotidien du centre national de crise et du SPF Santé publique.

Au cours des 24 dernières heures, 320 nouveaux patients ont été admis à l’hôpital alors que 399 ont pu le quitter. Au total, 5.161 personnes sont actuellement hospitalisées (-148). Parmi ces personnes, 1.140 sont aux soins intensifs (-42) et 846 nécessitent une assistance pour respirer (-22.)

313 personnes ont également perdu la vie lors des 24 dernières heures, dont 153 en Flandre, 93 en Wallonie et 67 à Bruxelles. Parmi ces 313 personnes, 114 sont décédées en milieu hospitalier et 199 en maisons de repos et de soins (avec un quart des cas confirmés et trois quarts de cas suspects). 5.163 personnes sont mortes en Belgique depuis le début de l’épidémie. Ce chiffre compte à la fois les cas confirmés et les cas suspects.