Gaia veut une stratégie pour sortir du commerce des espèces sauvages

Dans une nouvelle campagne, Gaia réclame une stratégie de sortie du commerce des espèces sauvages et la fin des «marchés humides» (’wet markets’), marchés d’animaux vivants ou abattus.

«L’exploitation cruelle des animaux est la clé fondamentale du passage des virus zoonotiques vers les êtres humains», soutient Michel Vandenbosch, président de Gaia. L’organisation demande aux Nations Unies, à l’OMS et à la Commission européenne une stratégie de sortie du commerce des espèces sauvages et la fin de l’élevage industriel intensif.

«Peste porcine, ESB, Creutzfeldt-Jakob, grippe aviaire, Ebola, SRAS, Covid-19… Nous, humains et animaux, en avons assez», dénonce Gaia, qui souligne que 60% des maladies infectieuses émergentes sont zoonotiques (qui se transmettent de l’animal à l’homme, NDLR), parmi lesquelles 70% proviendraient d’animaux sauvages. «Les zoonoses sont responsables de plus de deux milliards de cas de maladies chez l’être humain et de plus de deux millions de décès chaque année.»

« Une opportunité »

Le transport des animaux pose aussi question, avec de longues files d’attente qui se poursuivent aux frontières des États membres de l’UE, et aux postes frontières des pays tels que la Turquie, des bouchons entre la Lituanie et la Pologne, 18 heures d’attente entre l’Allemagne et la Pologne…

«La véritable opportunité de cette crise est qu’elle peut servir de signal d’alarme. Il est temps d’agir pour les animaux et pour notre propre santé», conclut Gaia, qui lance également une pétition.