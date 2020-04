Fait rarissime, aucune fusillade n’a eu lieu dans les écoles américaines en mars

C’est un journaliste du Washington Post qui a dévoilé l’information. Comme l’a expliqué Robert Klemko sur Twitter, le mois de mars de cette année aura été le premier en 18 ans sans fusillade dans une école américaine. La dernière fois qu’il n’y avait pas eu de fusillade en mars dans un établissement scolaire américain, en 2002 donc, les étudiants qui seront diplômés cette année venaient de naître!

Pour arriver à cette statistique, M. Klemko s’est basé sur les chiffres du Natio­nal School Safety Center et des Natio­nal School Safety and Secu­rity Services. Ce résultat s’explique tout simplement par la fermeture de nombreuses écoles américaines pour lutter contre le coronavirus.

Last month was the first March without a school shooting in the United States since 2002. — robertklemko (@RobertKlemko) April 13, 2020

Le nombre d’armes vendues explose

Et si la nouvelle semble positive au premier abord, il convient de la contraster avec une autre tendance inquiétante aux Etats-Unis. A cause de la pandémie du Covid-19, les ventes d’armes ont drastiquement augmenté dans le pays. 1,9 million d’armes à feu auraient en effet été vendues en mars dernier, faisant de ce mois le deuxième mois le plus lucratif de tous les temps pour les vendeurs d’armes, derrière celui de janvier 2013.

Un résultat qui inquiète l’organisation Guns Down America, qui veut diminuer le nombre d’armes à feu dans le pays. « Quand cette pandémie prendra fin et que nous sortirons de cette réalité qu’est devenue la distanciation sociale, les armes seront toujours présentes. Y aura-t-il une augmentation des fusillades de masse, des fusillades dans les écoles, des fusillades à la maison, au travail, lors de concerts? », a tweeté Igor Volsky, directeur exécutif de l’organisation.