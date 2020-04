Elle guérit du coronavirus à 106 ans

A l’âge de 106 ans, une Anglaise est sortie de l’établissement dans lequel elle était hospitalisée depuis trois semaines après avoir battu le nouveau coronavirus.

Le 18 mars dernier, on apprenait qu’une Iranienne de 103 ans avait survécu au Covid-19. Près d’un mois plus tard, ce « record » vient d’être battu. Connie Titchen, une Anglaise de 106 ans, a en effet guéri du nouveau coronavirus après avoir été hospitalisée dans un hôpital de Birmingham, comme le rapporte The Telegraph.

« C’est la plus vieille patiente de notre hôpital, et probablement du pays, à avoir battu le virus », a expliqué un porte-parole de l’hôpital. « Je suis très chanceuse de m’en être sortie. J’ai hâte de revoir ma famille », a de son côté déclaré la centenaire. D’après The Telegraph, Mme Titchen avait été hospitalisée en mars dernier à cause d’une pneumonie présumée. On lui a diagnostiqué le coronavirus peu de temps après.



Avec ses 13.729 décès, la Grande-Bretagne est un des pays les plus touchés par le virus. Son premier ministre, Boris Johnson, a été hospitalisé à cause du coronavirus pendant une semaine.