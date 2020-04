Bolsonaro limoge son ministre de la Santé avec qui il était en profond désaccord

Le populaire ministre de la Santé du Brésil, Luiz Henrique Mandetta, a annoncé jeudi qu’il avait été limogé par le président Jair Bolsonaro, avec qui il était en désaccord total sur la lutte contre le nouveau coronavirus.

«Le président Jair Bolsonaro vient de m’annoncer que j’étais démis de mes fonctions de ministre de la Santé», a tweeté M. Mandetta à l’issue d’une rencontre avec le chef de l’Etat au palais présidentiel de Planalto, à Brasilia. Le ministre a toujours préconisé le confinement pour tenter d’endiguer la pandémie, tandis que le président n’a cessé de minimiser l’impact du virus et de remettre en cause les règles de distanciation sociale.

Acabo de ouvir do presidente Jair Bolsonaro o aviso da minha demissão do Ministério da Saúde.

Quero agradecer a oportunidade que me foi dada, de ser gerente do nosso SUS, de pôr de pé o projeto de melhoria da saúde dos brasileiros e

