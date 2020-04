Jon Bon Jovi fait la vaisselle cinq jours par semaine pour aider les plus démunis

En pleine pandémie, l’interprète de « It’s my life » consacre cinq jours par semaine à aider les plus démunis : depuis le début du confinement, Jon Bon Jovi fait la plonge dans un restaurant qui propose des repas aux personnes dans le besoin.

Durant cette pandémie, le rockeur Jon Bon Jovi se met au service de ceux qui en ont besoin. Cinq jours par semaine, il se rend au restaurant « Soul Kitchen », dans l’état du New Jersey. Un établissement qui vient en aide en proposant des repas à ceux qui n’ont pas les moyens de se nourrir.

Les salles de l’établissement sont fermées en raison du confinement, mais le service de distribution est, lui, toujours bien actif. « Les personnes dans le besoin ont toujours besoin de se nourrir, et particulièrement cette période compliquée», explique le chanteur dans une interview pour la radio Sirius XM.

Voir cette publication sur Instagram If you can’t do what you do… do what you can! Une publication partagée par Soul Kitchen (@jbjsoulkitchen) le 19 Mars 2020 à 11 :02 PDT

L’artiste rassure : « je suis dans la cuisine en train de faire la vaisselle, et je n’ai pas de contact avec ceux qui sont à l’extérieur ». Les équipes disposent de vêtements de protection, masques et gants. « Et puis j’ai probablement les mains les plus propres de l’état puisqu’elles sont tout le temps dans l’évier ! », s’amuse Jon Bon Jovi.

Un concert et un morceau inédit pour soutenir les soignants

Le chanteur a par ailleurs décidé de se mobiliser pour soutenir le personnel médical du New Jersey. Avec Bruce Springsteen, notamment, des artistes de l’Etat organisent une soirée spectacle, depuis chez eux, dont les profits seront reversés aux hôpitaux de la région. L’événement, d’une heure, en acoustique, sera diffusé le 22 avril.

Pour l’occasion, Jon Bon Jovi jouera un morceau inédit, écrit durant cette pandémie et baptisé « Do what you can » (« fais ce que tu peux »).