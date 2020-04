Le poème antiraciste « You clap for me now » devenu viral au Royaume-Uni

Au Royaume-Uni, un poème fait le tour de la toile. Récité par des résidents britanniques, immigrants ou d’origine étrangère, « You clap for me now » est un message puissant contre le racisme, un hommage à ceux qui luttent quotidiennement contre le Covid-19.

Ils sont soignants, livreurs, enseignants, agriculteurs, travailleurs en grande surface… Tous les jours, ils sauvent des vies et travaillent d’arrache-pied pour lutter contre l’épidémie et faire fonctionner le pays en cette période de crise.

Première, deuxième ou troisième génération, ils sont issus de l’immigration. Ensemble, ils récitent ce texte, « You clap for me now », écrit par Darren James Smith.

Un message puissant contre le racisme

« C’est finalement arrivé. Cette chose que vous craignez tant. Qui vient de loin. Qui vous prend vos emplois. Qui vous fait vous sentir en insécurité quand vous marchez dans les rues. » Ainsi démarre ce poème, qui emprunte la rhétorique des discours racistes et xénophobes anti-immigration.

« Une sale maladie. Votre fière nation est partie… Mais pas moi », poursuit le poème. « Maintenant, vous applaudissez pour moi.»

Au Royaume-Uni, comme chez nous, les citoyens applaudissent à 20 h le personnel soignant et tous les travailleurs actifs durant cette période de crise. Ce message fort rappelle à quel point ces travailleurs issus de l’immigration, qui font souvent face aux discriminations, sont essentiels au pays. Aujourd’hui, ce sont eux que l’on applaudi.

« À chaque soignant, travailleur clé, volontaire et voisin, venu de Grande-Bretagne et d’ailleurs, qui mettent leur vie en première ligne pour lutter contre le coronavirus, nous vous disons : merci », conclut la vidéo. Et de rappeler, « nous nous souviendrons ».