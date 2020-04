Les puzzles, la nouvelle activité à faire durant le confinement

Faites-vous partie de ces personnes à la recherche de nouvelles activités durant le confinement? D’après des chiffres provenant des Etats-Unis, la vente des puzzles est en pleine explosion.

Quelles activités avez-vous trouvé pour passer le temps durant le confinement? Il semblerait que dans le monde entier, les usines qui fabriquent des puzzles tournent à plein régime. “La ruée sur les puzzles est en train de transformer ce loisir tranquille: la demande dépasse les niveaux atteints à Noël et les entreprises se retrouvent sous pression”, explique le New York Times.

D’après le quotidien américain, Ravensburger, qui représente 70% des parts de marché dans le monde, a même dû mal à suivre la cadence. Aux États-Unis, par exemple, la demande explose. Une tendance qui se vérifierait également en Europe.

They’re made of cardboard, require no batteries, and they’re a great way to kill time. As jigsaw puzzles soar in popularity amid the coronavirus pandemic, we visited a factory that is making them as fast as it can. https://t.co/Bfy46IFv9O

— The New York Times (@nytimes) April 8, 2020