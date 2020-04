Désormais sobre, le rappeur américain s’est confié sur la longue bataille qu’il a mené contre son addiction à l’alcool. « Je buvais de la vodka dès le matin », raconte Kanye West au magazine GQ.

« Je n’ai plus pris un verre à partir du moment où j’ai réalisé que j’en avais besoin jour après jour ». Dans une interview pour le magazine GQ, Kanye West a ouvertement parlé de sa consommation problématique d’alcool, à laquelle il a désormais mis fin.

« Un jour, je travaillais sur ma collection de couture. Il y avait de la vodka dans le frigo et je m’apprêtais à me servir un verre. C’est alors que j’ai pensé : ‘non, le Diable ne me battra pas aujourd’hui’ ».

Un moment, une sorte de révélation qui reste gravée en lui, « comme un tatouage sur la peau », confie le rappeur. Depuis, il n’a plus bu une goutte d’alcool.

Une dépendance sournoise et dangereuse

L’artiste raconte qu’il buvait « pour gérer », surpris que personne ne l’ait jamais remarqué. « On ne m’a jamais dit : ‘tu es un alcoolique fonctionnel’. On m’a traité de fou, traité de tout un tas de choses, mais jamais d’alcoolique fonctionnel. Alors qu’au petit-déjeuner, je buvais du jus d’orange et de la vodka ».

On parle d’ « alcoolisme fonctionnel » pour désigner une forme de dépendance à l’alcool qui peut être discrète, mais tout aussi dangereuse. Ainsi, consommer de l’alcool de façon ponctuelle mais en grande quantité, ou bien en boire en petite quantité mais quatre à cinq jours par semaine, sont des comportements qui s’apparentent à de l’alcoolisme fonctionnel.