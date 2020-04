Deux takins dorés sont nés à Pairi Daiza

Le parc animalier Pairi Daiza a annoncé jeudi la naissance de deux takins dorés, une espèce menacée et emblématique de Chine.

« C’est une très bonne nouvelle pour la survie de l’espèce, car ces ongulés des hautes montagnes chinoises sont en danger d’extinction », ont expliqué les responsables du parc. Depuis cette double naissance, la famille de takins dorés de Pairi Daiza compte sept individus.

(FR) 👍 Nous sommes heureux de vous annoncer la venue au monde de deux takins dorés. Les parents sont le mâle Pchan-Ku et les femelles Yein et Wei. Une bonne nouvelle pour le programme de conservation auquel Pairi Daiza participe car le Takin Doré est en voie d’extinction. pic.twitter.com/jZPTurgsuW — Pairi Daiza (@pairidaiza) April 16, 2020

Les deux derniers sont nés le 13 mars et le 20 mars. Leur sexe n’a pas encore été déterminé pour ne pas les déranger, selon Pairi Daiza. Trois semaines après leur naissance, ces petits n’ont pas encore de nom. Ils sont en bonne santé. « Une bonne nouvelle pour le programme européen de conservation (ESB, European Studbook Program) des takins dorés auquel Pairi Daiza participe », expliquent les responsables du parc.

Le groupe de Pairi Daiza est désormais constitué de sept de ces animaux à la fourrure dorée et brillante combinant l’agilité d’une chèvre de montagne et la force musculaire d’un taureau. Les parents sont le mâle alpha Pchan-Ku et les femelles Yein et Wei. Ils ont également donné la vie à Zhanshi et Wenzi en 2019.

Menacés par l’activité humaine

Dans leur milieu naturel, les montagnes de la province du Shaanxi, dans le sud de la Chine et au Bouthan, ils sont menacés par l’activité humaine. En raison de la chasse et de la réduction de leur habitat, la population de takins dorés a chuté de 30% au cours des 24 dernières années. L’espèce est classée comme « vulnérable » par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) dans sa liste rouge des espèces menacées.