Déjà plus de 50.000 bières prépayées grâce à Café Solidarité

Le secteur de l’horeca risque bien de rester fermé durant plusieurs semaines. La plateforme Café Solidarité offre aux consommateurs la possibilité de précommander leurs bières dans leurs cafés et restaurants préférés ou à la buvette de leur club de sport. Ainsi, les opérateurs disposeront de ressources financières supplémentaires pendant la période de fermeture et pourront redémarrer rapidement une fois les mesures sanitaires terminées.

Soirée exclusive

Olivier Leveaux, gérant du café El Senor Duck Napo à Liège, a déjà reçu quelque 650 bières de soutien de la part de ses habitués. Il est très satisfait de l’initiative Café Solidarité : « C’est vraiment une campagne originale. C’est la première fois qu’une telle action est organisée en Belgique. C’est vraiment une belle réponse à la fermeture imprévue et rapide de l’horeca. »

Par le biais de ses médias sociaux, Olivier a demandé à ses habitués de commander leurs bières à l’avance, une approche qui porte ses fruits : « Cette campagne me permet de garder un lien fort avec mes clients. Chaque fois que nous franchissons un nouveau cap, par exemple les quelques premières centaines de bières, nous remercions tout le monde pour leur soutien. Nous avons désespérément besoin de ce soutien et de cette campagne car l’horeca a été la première à fermer les portes et bientôt nous serons les derniers à les ouvrir à nouveau. Grâce à Café Solidarité, nous pouvons entretenir le feu. »

Une bulle d’oxygène

Plus de 50.000 bières ont déjà été commandées via Café Solidarité pour aider les établissements, ce qui représente l’équivalent de 125.000 €. Via le site www.cafésolidarité.be, vous pouvez choisir votre café Cristal ou Maes préféré que vous souhaitez soutenir, puis le nombre de bières que vous souhaitez payer à l’avance. Ce montant va directement sur le compte bancaire de l’opérateur afin que son entreprise obtienne de l’oxygène supplémentaire pour les prochaines semaines. En tant que consommateur, vous recevrez un bon que vous pourrez utiliser à la réouverture du café pour boire vos bières sur place. Ou vous pouvez choisir de faire un don à votre café préféré pour leur donner un coup de main. Alken-Maes, qui est à l’initiative du Café Solidarité, rembourse également les 400 premières bières sous forme de bière gratuite afin de donner un coup de pouce supplémentaire.