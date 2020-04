Le Tour de France se tiendra du 29 août au 20 septembre

Le Tour de France s’élancera finalement le samedi 29 août de Nice pour s’achever le dimanche 20 septembre sur les Champs Elysées à Paris, au lieu du 27 juin au 19 juillet, en raison de la crise du coronavirus.

L’organisateur ASO (Amaury Sport Organisation) et l’Union Cycliste Internationale (UCI) ont confirmé mercredi le report de la 107e édition. La Grande Boucle suivra scrupuleusement le parcours initialement prévu, sans changement, au cours des trois semaines de course.

Le Tour de France will take place on the planned route, with no changes, from Nice to Paris, from Saturday 29th August to Sunday 20th September.

— Tour de France™ (@LeTour) April 15, 2020