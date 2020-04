Disney+ fait disparaître les fesses de la sirène de « Splash »

Dans la version originale de ‘Splash », les fesses de l’actrice Daryl Hannah étaient visibles. La plateforme de streaming Disney+ les a fait disparaître.

Souvenez-vous : dans le film “Splash”, sorti en 1984, Tom Hanks tombe amoureux d’une sirène, jouée par Daryl Hannah, qui lorsqu’elle se trouve sur la terre ferme, n’a pas de vêtements. Mais sur la plateforme, qui s’adresse aux petits comme aux grands, la nudité n’a pas sa place. Pour cacher les fesses de la sirène, des cheveux numériques ont donc été ajoutés. Ils couvrent ainsi complètement le derrière de Daryl Hannah lorsqu’elle plonge dans l’océan. Une façon pour le moins surprenante de cacher le postérieur de la sirène…

Disney+ didn’t want butts on their platform so they edited Splash with digital fur technology pic.twitter.com/df8XE0G9om

— Allison Pregler – Host of an Online Film Forum 📼 (@AllisonPregler) April 13, 2020