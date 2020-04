Le nucléaire veut contribuer à la lutte contre le Covid-19

Le forum nucléaire, qui regroupe la plupart des sociétés et organismes actifs dans le domaine des applications du nucléaire, estime que cette technologie pour servir à la lutte contre le nouveau coronavirus.

La liste des secteurs cruciaux et des services essentiels publiée à la mi-mars par le Conseil National de Sécurité comprend entre autres le secteur de l’énergie, la production d’instruments médicaux et de radio-isotopes, ainsi que l’ensemble du secteur nucléaire et radiologique. Le secteur explique comment il peut contribuer à la lutte contre le virus.

Imagerie médicale.

Les radiographies et les tomodensitogrammes aident les médecins dans la première phase de détection du coronavirus et sont un bon indicateur d’une éventuelle infection. Le procédé dit de balayage donne rapidement une image d’éventuelles taches blanches dans les poumons, signe d’une possible infection au coronavirus. Il est par la suite possible de réaliser si nécessaire des tests plus poussés permettant d’obtenir des résultats définitifs.

Les scanners CT et à rayons X sont une application bien connue de la technologie nucléaire. On y utilise les rayons gamma pour obtenir une image interne du patient, ce qui permet de vérifier rapidement et de manière non invasive (puisqu’il n’y a pas besoin de chirurgie ou de caméra) l’intérieur des poumons à la recherche de ces taches.

Diagnostic du Covid-19

Le test le plus fiable et définitif pour le diagnostic du coronavirus est le test PCR, qui est une application de la médecine nucléaire. Ce test multiplie un échantillon d’ADN et permet de voir si une personne est infectée ou non. L’Agence Internationale de l’Energie Atomique (AIEA), qui avait déjà acquis une grande expérience dans le diagnostic de virus par cette méthode (notamment avec le SRAS et Ebola) est à présent en train de développer plus de kits de diagnostics du coronavirus destinés à des pays en voie de développement.

Désinfection des masques buccaux

De nombreux pays connaissent un manque aigu de masques buccaux FFP2, qui sont les seuls à protéger efficacement du Covid-19. Dans les hôpitaux belges, les masques utilisés (et éventuellement infectés) ne sont pas jetés après usage mais sont conservés. L’une des voies explorées pour la réutilisation de ces masques est l’irradiation, une application de la technologie nucléaire. L’irradiation gamma est une méthode de stérilisation qui tue les micro-organismes (tels que le coronavirus).

Les isotopes médicaux

La production d’isotopes médicaux, comme l’ensemble du secteur nucléaire, a également été placée sur la liste des secteurs critiques. La Belgique est un grand producteur d’isotopes médicaux (25% de la demande mondiale). Plus de 30 millions d’interventions ont lieu chaque année dans le monde requérant ces isotopes, tant pour le diagnostic que pour le traitement de nombreuses maladies, dont le cancer.

Sécurité de l’approvisionnement

La production garantie d’électricité est vitale en ces temps complexes. Des plans de continuité des activités ont été mis en place depuis longtemps dans le secteur nucléaire, ceci afin de garantir l’activité nécessaire en toutes circonstances.