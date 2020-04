L’Allemagne pourrait lever les restrictions le 3 mai

L’Allemagne va prolonger jusqu’au 3 mai les restrictions, dont les fermetures d’école, pour endiguer la pandémie de nouveau coronavirus.

Les restrictions devraient être progressivement levées à partir du 3 mai en Allemagne, où le nombre de cas officiellement recensés continue d’augmenter,. La décision a été prise par le gouvernement fédéral d’Angela Merkel et les dirigeants des 16 régions allemandes, selon ces sources.

La prolongation des mesures de confinement qui se profile va à l’opposé de la demande émise par certains politiques et institutions allemands de rouvrir progressivement les écoles du pays, fermées depuis plusieurs semaines en raison de la pandémie du nouveau coronavirus.

Avec 127.584 contaminations et 3.254, l’Allemagne fait partie des quatre pays européens, derrière l’Espagne et l’Italie et devant la France, qui compte officiellement plus de 100.000 cas sur leur territoire.