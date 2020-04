Ils se marient après s’être connus pendant la fusillade de Las Vegas

Chantal Melanson profitait d’une soirée avec des amis dans un bar de Las Vegas lorsqu’un étranger est venu discuter. On était alors au deuxième jour du festival Route 91 Harvest, qui s’apprêtait à être endeuillé par une terrible fusillade. Elle ne se doutait pas qu’il deviendrait un jour son époux.

Chantal Melanson était occupée à danser avec des amis alors elle a ri de l’homme qui s’est présenté à elle comme Austin Monfort. Elle a continué à s’amuser. Elle ne savait pas que 24 heures plus tard, cet inconnu aiderait à lui sauver la vie lors de l’une des pires fusillades de masse survenues aux États-Unis.

Le lendemain, quand les amis de la jeune femme ont voulu faire du shopping, elle a décidé de se rendre tôt au festival et a envoyé un message à Austin pour le revoir. Ils ont passé un moment ensemble, jusqu’à l’heure du drame. Juste après 22 heures, Stephen Paddock a ouvert le feu sur la foule, tirant de sa suite au 32e étage du Mandalay Bay Hotel au-dessus de la foule.

«Nous pensions que c’était un feu d’artifice au début, car tous les grands concerts ont généralement une sorte de feu d’artifice. Jusqu’au moment où tout le monde est tombé au sol… Nous étions au sol en face l’un de l’autre, donc nous nous regardions tous les deux. Nous sommes restés au sol un moment et les tirs ne se sont pas arrêtés.» En quelques minutes, la panique totale s’installe. «Tout le monde a couru dans des directions différentes, mais Austin est resté avec moi et nous avons couru ensemble. Nous avons couru sur tout le terrain du festival en ne nous arrêtant quelques fois pour trouver un abri.»

L’une des pires fusillades de l’histoire

58 personnes sont mortes dans la foule lors de la fusillade et 869 personnes ont été blessées. Le drame a pris fin lorsque l’agresseur s’est suicidé dans la chambre d’hôtel qu’il occupait, alors qu’il avait été repéré par la police.

«Nous avons finalement couru dans une rue et avons sauté dans un taxi avec une dame déjà à l’intérieur. Nous étions sur le point de partir, quand une autre personne a couru vers nous en se tenant la jambe et le ventre, où elle avait reçu des balles. Nous étions tous des étrangers à ce moment-là, mais nous avons essayé de nous entraider. Nous sommes restés à l’hôpital pendant la nuit à cause du confinement. Austin n’a jamais quitté mon côté. Il m’a tenu toute la nuit et m’a gardé en sécurité.»

Après la fusillade, tous deux sont rentrés chez eux, mais ont gardé le contact. Ils sont rapidement tombés amoureux. «Six semaines plus tard, il m’a rendu visite», reprend Chantal. Austin l’a finalement demandée en mariage. Chantal a obtenu un visa lui permettant de vire avec Austin, et attend désormais sa carte verte pour avoir le droit de travailler aux États-Unis.