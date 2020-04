Donald Trump suspend la contribution américaine à l’OMS

Le président américain Donald Trump a annoncé qu’il suspendait la contribution des États-Unis à l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en raison de sa «mauvaise gestion» de l’épidémie du coronavirus.

«Le monde a reçu plein de fausses informations sur la transmission et la mortalité» du Covid-19, a lancé Donald Trump dans un long et violent réquisitoire contre cette agence de l’ONU. «Aujourd’hui, j’ordonne la suspension du financement de l’Organisation mondiale de la santé pendant qu’une étude est menée pour examiner le rôle de l’OMS dans la mauvaise gestion et la dissimulation de la propagation du coronavirus», a-t-il annoncé depuis les jardins de la Maison Blanche.

President @realDonaldTrump is halting funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess WHO's role in mismanaging the Coronavirus outbreak. pic.twitter.com/jTrEf4WWj0

— The White House (@WhiteHouse) April 14, 2020