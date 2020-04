C’est officiel : Le confinement est prolongé jusqu’au 3 mai

Les autorités fédérales ont décidé, en concertation avec les Régions, de prolonger les mesures de confinement jusqu’au 3 mai.

Ce mercredi après-midi, le Conseil national de Sécurité – composé des vice-Premiers ministres, certains ministres fédéraux des ministre-présidents des entités fédérées, des experts et présidé par la Première ministre – s’est réuni. Il a été décidé de prolonger le confinement jusqu’au 3 mai.

« Nous pouvons tous être fiers des efforts fournis », a commencé la Première ministre lors de la conférence de presse du gouvernement fédéral. « Cette crise n’est pas encore terminée. Il faut poursuivre les efforts et pas les diminuer. C’est pour cela que nous avons donc pris plusieurs décisions », explique-t-elle.

Le Conseil national de sécurité a ainsi décidé que les mesures de confinement valables aujourd’hui le seront jusqu’au 3 mai inclus. Quelques modifications ont néanmoins été annoncées.

Réouverture des pépinières et magasins de bricolage

« Nous avons décidé que les pépinières et magasins de bricolage rouvriront dans les mêmes conditions que celles des magasins d’alimentation. »

Visites dans les maisons de repos sous strictes conditions

« Il pourra y avoir des visites dans les maisons de repos, les centres de soins et auprès des personnes handicapées. Cette règle s’appliquera aussi aux personnes qui vivent seules et qui ne peuvent pas se déplacer ». Cette personne désignée, qui devra toujours être la même, devra toutefois n’avoir exprimé aucun symptôme du corona durant les 15 jours précédents cette visite. « Le confinement a des effets psychologiques sur les personnes et on ne peut pas le nier. »

Malgré ces changements, la Première ministre a rappelé que « le respect des consignes doit être total ». « Il ne s’agit pas d’un assouplissement des mesures de bases. Les règles doivent être respectées ».

« Les forces de l’ordre continueront à verbaliser les infractions », insiste la Première ministre.

Par ailleurs, les parcs à conteneurs restent ouverts. Les chantiers peuvent continuer à condition de respecter les mesures de distanciation.

Le port du masque pour tous ?

La prochaine étape est celle du déconfinement à partir du mois de mai, a annoncé Sophie Wilmès. Un Conseil national de sécurité sera organisé la semaine prochaine et les mesures de déconfinement seront évaluées. « Ce sera un déconfinement progressif », avertit la Première. « La stratégie de déconfinement reposera sur plusieurs piliers. La distance sociale. Des mesures adaptées au travail. Le port du masque jouera un rôle important dans la stratégie de déconfinement. Le port des masques en tissu sera recommandé. On se basera sur une production nationale. Le masque ne remplacera jamais les mesures d’hygiène ni la distance à respecter. »

Pas de festivals cet été

« Aucun rassemblement de type festival ne pourra avoir lieu jusqu’au 31 août inclus ».

La Première ministre a également annoncé que « le télétravail sera privilégié ».

Aucune décision concernant la réouverture des écoles, des établissements Horeca ainsi que sur les voyages à l’étranger n’a encore été prise.

« Nous devons travailler étape par étape pour éviter toute recrudescence de l’épidémie. A ce stade, il n’y a aucun vaccin ni remède miracle contre le coronavirus », a rappelé Sophie Wilmès.