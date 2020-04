La France prolonge le confinement jusqu’au 11 mai

Les « mesures de confinement le plus strict » pour lutter contre le coronavirus en France sont prolongées jusqu’au lundi 11 mai, a annoncé lundi soir le président Emmanuel Macron lors d’une allocation télévisée.

« Les règles sont en train de montrer leur efficacité (…) L’épidémie a marqué le pas, il y a un espoir », a souligné le président. M. Macron a aussi annoncé des aides pour les entrepreneurs en difficulté, ainsi que pour les familles et étudiants les plus précaires. A partir du 11 mai, il y aura une réouverture progressive des crèches, écoles et lycées.

« Trop d’enfants notamment dans les quartiers populaires, dans nos campagnes sont privés d’école sans avoir accès au numérique et ne peuvent être aidés de la même manière par les parents, c’est pourquoi nos enfants doivent pouvoir retrouver le chemin des classes », a expliqué le chef de l’Etat. Dans le supérieur, les cours ne reprendront pas jusqu’à l’été, et le gouvernement précisera les modalités des examens et concours, a-t-il précisé.

Un masque grand public

Les entreprises rouvriront leurs portes, mais l’horeca et les musées resteront eux fermés. Les grands festivals ne pourront se tenir jusqu’à mi-juillet. Les frontières de la France avec les pays non-européens resteront elles aussi « fermées jusqu’à nouvel ordre ». Enfin, un « masque grand public » sera fourni à chaque Français « à partir du 11 mai », a promis le président, dans une allocution lors de laquelle il a fait preuve d’empathie pour les victimes de l’épidémie et leurs proches, très loin du ton « guerrier » affiché lors sa première prise de parole le 12 mars.

Situation réévaluée à la mi-mai

La situation sera réévaluée collectivement à partir de mi-mai, a ajouté M. Macron. Les personnes les plus vulnérables devront elles rester confinées au-delà du 11 mai. A cette date, les autorités seront « en capacité de tester toute personne présentant des symptômes » pour pouvoir mettre les malades en quarantaine, a encore garanti le chef de l’Etat. Le président a aussi assuré que la France et l’Europe allaient devoir « aider » l’Afrique en « annulant massivement » sa dette. Il s’agissait de la quatrième allocution solennelle du chef d’Etat depuis le début de la crise du Covid-19 en France, où les premières mesures de confinement remontent au 16 mars.